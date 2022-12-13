Тело доставят со дня на день: в боях в Кременской области ЛНР погиб житель Татарстана связист-контрактник Александр Долгов

В боях в Кременском районе ЛНР погиб уроженец Татарстана Александр Долгов. Мужчина был связистом-контрактником, командовал радиостанцией роты связи.

Родился Александр в Богдашкино Тетюшского района Татарстана в 1987 году.

Он окончил школу и поступил в педагогическое училище, получил диплом ТИСБИ. Не так давно принял решение служить по контракту.

Сообщается, что погиб Александр в селе Чернопоповка 4 декабря.

Тело военного доставят в Татарстан в ближайшие дни.