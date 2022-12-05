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Тело 30-летней женщины с огнестрельным ранением нашли на заднем сиденье припаркованного автомобиля

Тело 30-летней женщины с огнестрельным ранением нашли на заднем сиденье припаркованного автомобиля

Фото: РИА Новости

Тело 30-летней женщины с огнестрельным ранением найдено на заднем сидении автомобиля в районе Вешняки на востоке Москвы, сообщается в Telegram-канале московской прокуратуры.

"На парковке на улице Вешняковская в автомобиле на заднем сидении обнаружено тело 30-летней женщины с признаками насильственной смерти в виде огнестрельного ранения", - говорится в сообщении.

Проводятся оперативно-розыскные мероприятия, отметили в полиции, пишет РИА Новости.

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