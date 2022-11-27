В Подмосковье продолжается расследование тройного убийства. Подозреваемым в совершении этого преступления оказался 14-летний местный житель, передаёт ТАСС.

По версии следствия, подросток убил двух мужчин 1961 и 1980 годов рождения и 35-летнюю женщину.

Тела людей были найдены в квартире: все трое скончались от множественных колото-резаных и рубленных ран

Уточняется, что между убийцей и его жертвами вспыхнул словесный конфликт на бытовой почве, который привел к побоищу.

Задержанного передали следственным органам, возбуждено уголовное дело.