Sunday Times: из музея в Голландии похитили несколько румынских экспонатов
В музее Дренте, расположенном в Нидерландах, произошло дерзкое ограбление. Преступники взорвали дверь здания и похитили уникальные экспонаты, включая золотые артефакты. Среди украденного — знаменитый шлем Коцофенешти, датируемый 450 годом до нашей эры, а также золотые браслеты.
Украденный шлем — реликвия Румынии
Шлем Коцофенешти является важным историческим артефактом и был временно предоставлен музею Дренте Национальным историческим музеем Румынии в Бухаресте.
Реакция музея
Директор музея Гарри Тупан выразил глубокое сожаление в связи с произошедшим. По его словам, за 170 лет существования музея подобных инцидентов не случалось:
«Это вызывает огромную печаль».
Обстоятельства преступления
Полиция проводит расследование, пытаясь установить личности преступников и вернуть похищенные ценности. Золотые артефакты, представляющие огромную историческую и культурную ценность, находятся под особым вниманием экспертов.
Данное ограбление подчеркивает необходимость усиления мер безопасности, особенно в музеях, где хранятся ценные экспонаты из других стран.
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