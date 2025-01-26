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Sunday Times: из музея в Голландии похитили несколько румынских экспонатов

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В музее Дренте, расположенном в Нидерландах, произошло дерзкое ограбление. Преступники взорвали дверь здания и похитили уникальные экспонаты, включая золотые артефакты. Среди украденного — знаменитый шлем Коцофенешти, датируемый 450 годом до нашей эры, а также золотые браслеты.

Украденный шлем — реликвия Румынии

Шлем Коцофенешти является важным историческим артефактом и был временно предоставлен музею Дренте Национальным историческим музеем Румынии в Бухаресте.

Реакция музея

Директор музея Гарри Тупан выразил глубокое сожаление в связи с произошедшим. По его словам, за 170 лет существования музея подобных инцидентов не случалось:

«Это вызывает огромную печаль».

Обстоятельства преступления

Полиция проводит расследование, пытаясь установить личности преступников и вернуть похищенные ценности. Золотые артефакты, представляющие огромную историческую и культурную ценность, находятся под особым вниманием экспертов.

Данное ограбление подчеркивает необходимость усиления мер безопасности, особенно в музеях, где хранятся ценные экспонаты из других стран.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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