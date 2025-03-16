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Следователи выясняют обстоятельства гибели мужчины на жд путях

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Следователи выясняют обстоятельства гибели мужчины 1976 года рождения, который 16 марта попал под грузовой поезд рядом с железнодорожной станцией Куркачи.

Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России начало доследственную проверку по статье 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта).

Специалисты устанавливают, как погибший оказался на путях, можно ли было избежать трагедии и кто несет ответственность за случившееся.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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