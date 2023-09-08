Происшествия
· Полина Модестова

Скрючился от боли и отключился: в Челнах водитель автобуса умер за рулем

В Челнах 7 сентября 62-летний водитель маршрутки умер во время рейса
Скрючился от боли и отключился: в Челнах водитель автобуса умер за рулем

ПроГород

Подписаться в Telegram

В Набережных Челнах, на проспекте Сююмбике, накануне, 7 сентября, случилось дорожно-транспортное происшествие с маршрутным автобусом. Стали известны подробности.

Как рассказывают очевидцы, маршрутка припарковалась на остановке, водитель высадил пассажиров, а перед началом движения неожиданно скрючился от боли и потерял сознание. Микроавтобус после этого продолжил движение и столкнулся с Daewoo Matiz, который были припаркован рядом.

Пассажиры, находившиеся в транспорте, постарались помочь водителю и привести его в чувства, однако это не дало никаких результатов. Медики, прибывшие на место происшествия, констатировали, что мужчина умер еще до приезда скорой помощи. Причина гибели водителя станет известна после вскрытия. Никто из пассажиров не пострадал, сообщает chelny-izvest.ru.

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

9 часов назад

«Внес значительный вклад»: в Татарстане ушел из жизни экс-министр промышленности и торговли

Новости Казани

день назад

Поражение стало первым в сезоне: в Казани «Ак Барс» проиграл «Сочи»

решетки на вентиляционные отверстия против тараканов

Новости Казани

день назад

Появится на берегу Казанки: в столице РТ планируют построить комплекс «Яр Парк»

Интересное в Казани

3 дня назад

Строительство из дерева: как выбрать пиломатериал в зависимости от времени года

ремонт грузовых глушителей в Москве

Новости Казани

день назад

Оповестят о принятом решении: в Казани изымают три дома в Вахитовском районе

Новости Казани

7 часов назад

Площадь территории - 23,6 га: в Казани планируют блокированную застройку вдоль Ноксы

Новости Казани

день назад

Рынок станет объектом городского притяжения: в Казани обновят территорию Московского рынка

Новости Татарстана

8 часов назад

Объем инвестиций - 1,5 миллиарда: в Татарстане запустят производство подшипников
Лонгриды
3 часа назад

Появится ли в школах Казани сексуальное воспитание? И каким оно может быть

Появится ли в школах Казани сексуальное воспитание? И каким оно может быть

Важное в РТ

49 минут назад

В августе выдачи ипотеки в Татарстане достигли рекорда

Важное в РТ

час назад

Мобильный оператор поможет организовать навигацию танкеров-газовозов в Арктике

Новости Татарстана

час назад

Могут повлиять на проект: жителей Челнов спрашивают о пожеланиях при благоустройстве озера в парке «Прибрежный»

Новости Казани

3 часа назад

Центр образовательных компетенций НТИ провел образовательный интенсив для учащихся IT-лицея Казани
Постановление было подписано: в РТ установили размер соцвыплат на три года
Новости Татарстана
19 минут назад

Постановление было подписано: в РТ установили размер соцвыплат на три года

Новости Казани

3 часа назад

Казань привлечет как «города будущего»: беспилотные электромобили «Атом» могут начать работать в такси и каршеринге города

Важное в РТ

3 часа назад

Сбер и Самокат доставят дебетовые карты в Казани от 15 минут

Новости Казани

3 часа назад

Трудовую деятельность начал в 2007 году: стало известно, кого назначили главой префектуры «Старый город»
Казанцы, до отдыха рукой подать! Глемпинги, базы отдыха и эко-отели, где стоит побывать хотя бы раз
Гид по скидкам Казани
4 дня назад

Казанцы, до отдыха рукой подать! Глемпинги, базы отдыха и эко-отели, где стоит побывать хотя бы раз