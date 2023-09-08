Скрючился от боли и отключился: в Челнах водитель автобуса умер за рулем

В Челнах 7 сентября 62-летний водитель маршрутки умер во время рейса

В Набережных Челнах, на проспекте Сююмбике, накануне, 7 сентября, случилось дорожно-транспортное происшествие с маршрутным автобусом. Стали известны подробности.

Как рассказывают очевидцы, маршрутка припарковалась на остановке, водитель высадил пассажиров, а перед началом движения неожиданно скрючился от боли и потерял сознание. Микроавтобус после этого продолжил движение и столкнулся с Daewoo Matiz, который были припаркован рядом.

Пассажиры, находившиеся в транспорте, постарались помочь водителю и привести его в чувства, однако это не дало никаких результатов. Медики, прибывшие на место происшествия, констатировали, что мужчина умер еще до приезда скорой помощи. Причина гибели водителя станет известна после вскрытия. Никто из пассажиров не пострадал, сообщает chelny-izvest.ru.