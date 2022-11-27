В Петербурге два питбуля разорвали маленькую собачку на глазах у детей. По словам очевидцев, эти животные ранее искусали дворника и соседа, а также других соседских собак, передаёт РЕН ТВ.

"Они начали рвать эту болонку. Я выскочила на улицу, но там уже все... По итогу пяти минут происходящего я понимала, что собаку спасать бесполезно", – передаёт её слова издание.

Животное в крови отвезли врачам, но они не смогли помочь. По словам женщины, питбули напали на болонку как раз в тот момент, когда рядом проходили дети, возвращавшиеся из школы. Все произошло на их глазах.

Оказалось, соседи неоднократно просили хозяина питбулей надевать намордники на животных. Однако он отказался это сделать.