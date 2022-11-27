Провалились и машина, и собаки: В Казани иномарка вылетела с дороги и съехала в озеро Кабан
Фото: ntr-24.ru
В Казани легковушка BMW вылетела с проезжей части и угодила прямо в озеро Кабан. Накануне поздно вечером иномарка спускалась с возвышенности с улицы Ферма-2 на Фермское шоссе, передаёт Татарстан-24.
Внизу курсировали другие машины. Проскочив, водитель не справился с управлением на скользкой дороге и вылетел с дороги. Автомобиль начал медленно уходить под воду, однако владелец BMW смог самостоятельно выбраться из салона через регулируемый люк.
Ближе к полуночи спасатели вытащили автомобиль с помощью трактора.
Помимо этого, на место инцидента прибежали собаки. Любопытные животные тоже провалилась в воду. Им помогли выбраться очевидцы.
Это второй подобный случай за месяц. Местные жители утверждают, что уже просили установить здесь барьерное ограждение.