Происшествия
· Илья Стребков

Потерял более 100 тысяч: Шоумена Стаса Барецкого жестоко избили и ограбили около клуба

Потерял более 100 тысяч: Шоумена Стаса Барецкого жестоко избили и ограбили около клуба

Фото: Известия

В Санкт-Петербурге утром 11 декабря возле одного из клубов неизвестные избили и ограбили шоумена и музыканта Стаса Барецкого. В распоряжении «Известий» есть видео инцидента.

На кадрах видно, как сначала компания мужчин фотографируется с шоуменом, однако после этого у них завязывается конфликт. Сначала в драку вступает приятель Барецкого, а затем и он сам. Барецкий бьет обидчика своего товарища, но вскоре сам пропускает сильный удар и падает на асфальт. После этого один из нападавших продолжил избиение лежачего Барецкого ногами.

Как сообщает издание 78.ru, в результате нападения шоумен лишился 120 тысяч рублей и смартфона. После избиения его доставили в больницу с черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга и ушибами на лице. Медики оценили его состояние как удовлетворительное и отпустили домой.

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