Подозревают мать: в Казани врачи борются за жизнь грудного ребенка, который попал в реанимацию со страшными травмами
Фото: dzen.ru
В Казани медики борются за жизнь семимесячного мальчика, который поступил в реанимацию с тяжелой черепной травмой и переломами. Не исключено, что он стал жертвой жестокости и насилия со стороны взрослых.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 118 УК РФ "Причинение тяжкого вреда здоровью", сообщили в республиканском Следкоме.
Известно, что ребенок был доставлен в больницу из Камско-Устьинского района. Его состояние оценивается как тяжелое. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и решается вопрос о назначении необходимых экспертиз.
По данным ряда телеграм-каналов, подозревается мать ребенка. Сама она говорит, что малыш просто "неудачно упал".