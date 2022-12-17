Происшествия
· Регина Шигабетдинова

Пламя разбушевалось так, что выжить не было шансов: Молодой человек погиб при пожаре в общежитии колледжа в Казани

Пламя разбушевалось так, что выжить не было шансов: Молодой человек погиб при пожаре в общежитии колледжа в Казани

Фото: МЧС Татарстана

При пожаре в общежитии Казанского энергетического колледжа умер 19-летний парень. Инцидент произошел в районе 8 часов утра 17 декабря на улице Даурской.

Пламя в пятиэтажном здани распространилось на 12 квадратных метрах. Возгорание началось на третьем этаже здания. Как рассказал источник РЕН ТВ, один человек погиб.

Еще 103 обитателя общежития эвакуировали сотрудники МЧС. Причина и обстоятельства возгорания устанавливаются.

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