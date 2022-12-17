При пожаре в общежитии Казанского энергетического колледжа умер 19-летний парень. Инцидент произошел в районе 8 часов утра 17 декабря на улице Даурской.

Пламя в пятиэтажном здани распространилось на 12 квадратных метрах. Возгорание началось на третьем этаже здания. Как рассказал источник РЕН ТВ, один человек погиб.

Еще 103 обитателя общежития эвакуировали сотрудники МЧС. Причина и обстоятельства возгорания устанавливаются.