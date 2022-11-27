Пьяный житель Челябинска был замечен на прогулке с детьми без верхней одежды. В результате один ребенок мог сильно пострадать.

Предварительно известно, что в морозную погоду нетрезвый мужчина отправился с малышами в магазин. На девочке не было ни шапки, ни штанов. На холоде дети провели не менее получаса, передаёт ФАН.

Свидетельница увидела, как пьяный гражданин тащил малышей в подъезд, и вызвала полицию. Удерживать мужчину до приезда правоохранителей ей помог сосед. Мать детей в тот момент спала дома, сообщает 74.ru.