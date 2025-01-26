На Черном море зафиксировали новые выбросы мазута

На побережье Чёрного моря, включая Краснодарский край, Крым и Севастополь, выявлены новые локальные выбросы нефтепродуктов. Об этом сообщила пресс-служба МЧС РФ.

Масштаб загрязнения

Выбросы затронули 17 участков общей протяжённостью 63,5 километра. В настоящее время ведутся работы по ликвидации последствий. Уже собрано 175,8 тысячи тонн загрязнённого грунта, из которых более 134 тысячи тонн вывезены на временные площадки хранения. Специализированные организации занимаются утилизацией этого грунта.

В Краснодарском крае выбросы зафиксированы на береговой линии от мыса Панагия Темрюкского района до Центрального пляжа Анапы.

Причина загрязнения

15 декабря в Керченском проливе произошло крушение танкеров «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239». Повреждения четырёх танков с нефтепродуктами привели к разливу около 2,4 тысячи тонн мазута в море.

Меры реагирования

В Краснодарском крае, Крыму и Севастополе введены режимы ЧС регионального характера, а также действует федеральный режим ЧС. Спасательные службы продолжают работы по очистке побережья и предотвращению дальнейшего распространения загрязнения.

Экологические последствия этого инцидента остаются серьёзной проблемой, требующей оперативных и масштабных действий.