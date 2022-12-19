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Мужчина пытался провезти елочные игрушки с призывами убивать русских

Мужчина пытался провезти елочные игрушки с призывами убивать русских

Фото: ria.ru

Житель Северодонецка по заданию Киева пытался ввезти в Луганск елочные игрушки с призывами убивать русских. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на представителя спецслужб.
Елочные игрушки были найдены в ходе досмотра автомобиля.

"Нашли интересный пакет. Казалось бы - мелочь, елочные игрушки, но с интересным текстом", - пояснил силовик.

По его словам, на игрушках были надписи с разжиганием межнациональной розни, в частности с призывами убивать русских, а развесить их провокатор намеревался на елке в центре Луганска - чтобы показать якобы проукраинские настроения горожан.

Как отметил представитель спецслужб, мужчина выполнял задания ЦИПСО (Центр информационно-психологических операций Украины).

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