Мужчина пытался провезти елочные игрушки с призывами убивать русских

Житель Северодонецка по заданию Киева пытался ввезти в Луганск елочные игрушки с призывами убивать русских. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на представителя спецслужб.

Елочные игрушки были найдены в ходе досмотра автомобиля.

"Нашли интересный пакет. Казалось бы - мелочь, елочные игрушки, но с интересным текстом", - пояснил силовик.

По его словам, на игрушках были надписи с разжиганием межнациональной розни, в частности с призывами убивать русских, а развесить их провокатор намеревался на елке в центре Луганска - чтобы показать якобы проукраинские настроения горожан.

Как отметил представитель спецслужб, мужчина выполнял задания ЦИПСО (Центр информационно-психологических операций Украины).