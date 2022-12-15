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"Младшему сыну еще нет двух лет": в Татарстане простились с еще одним погибшим на Украине мобилизованным - Сергеем Софьиным

"Младшему сыну еще нет двух лет": в Татарстане простились с еще одним погибшим на Украине мобилизованным - Сергеем Софьиным

Фото: социальные сети

В Верхнем Услоне состоялось прощание с еще одним погибшим в зоне СВО мобилизованным из Татарстана - Сергеем Софьиным. Мужчину похоронили на Аллее героев.

Как пишет 116.RU, Софьин был мобилизован одним из первых. Прошел сборы в "Казань Экспо", а потом отправился в зону военной операции. Дома солдата остались ждать жена и двое сыновей, младшему весной исполнилось 2 года.

О смерти солдата родные узнали еще в середине ноября, однако официального подтверждения не было, тело военного доставили только сейчас.

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