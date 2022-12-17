Происшествия
· Регина Шигабетдинова

Мать нашла уже без сознания: Семиклассник запутался в гамаке и впал в кому

Мать нашла уже без сознания: Семиклассник запутался в гамаке и впал в кому

Фото: nation-news.ru

Мать нашла 13-летнего школьника без сознания в квартире на севере Петербурга, сообщает 78.ru. Предварительно известно, что мальчика с травмами, характерными для удушья, доставили на «скорой» в одну из городских больниц.

Женщина утверждает, что обнаружила сына запутавшимся в гамаке без сознания и немедленно обратилась за экстренной медицинской помощью.

Школьника госпитализировали с механической асфиксией в состоянии гипоксической комы. Врачи оценивают его состояние как тяжелое.

Известно, что мальчик воспитывается в благополучной семье, на учете в органах ПДН не состоит.

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