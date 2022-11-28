В Москве в трагическом ДТП погибли женщина и ее 4-летний сын. Другой ребенок покойной выжил - он находится в больнице.

Инцидент произошел вечером 27 ноября: женщина за рулем Kia пересекла трамвайные пути, а затем вылетела на тротуар, где сбила мать с двумя детьми, один из которых находился в коляске. Мать и один из ее детей умерли.

Столичная полиция возбудила уголовное дело по факту смертельного наезда, передает РЕН ТВ со ссылкой на ГУ МВД по городу Москве.

Сразу после ДТП женщина, сидевшая за рулем иномарки, сообщила, что якобы потеряла сознание. Сейчас ее увезли на медицинское освидетельствование. Пока не установлено, что стало причиной произошедшей трагедии.