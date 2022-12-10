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Малыш сгнил заживо: мать-изверг довела ребенка до смерти и спрятала его тело в чемодане

Малыш сгнил заживо: мать-изверг довела ребенка до смерти и спрятала его тело в чемодане

Фото: daytimenews.ru

В Калужской области перед судом предстанет женщина, которую обвиняют в смерти собственного ребенка. После гибели ребенка она хранила его тело в чемодане, пишет "МК", ссылаясь на региональную прокуратуру.

Известно, что матери 23 года и ранее она уже отказывалась от детей. Она проживала вместе со своим сыном, которому не было и года. Она часто оставляла ребенка одного, не кормила и не ухаживала должным образом. В итоге, пока мать занималась устройством личной жизни, ребенок начал заживо гнить, после чего умер.

Мать, явно испугавшись полиции и тюрьмы, обмотало тело мальчика в пеленки и спрятала в чемодане, который она убрала в кладовку квартиры. Спустя месяц один из родственников женщины обнаружил его.

Следствие квалифицировало действия женщины как убийство с особой жестокостью. Ей грозит до 20 лет лишения свободы.

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