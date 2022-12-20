Люди в коммуналке 15 лет прожили с мертвым соседом

Жители коммунальной квартиры в Москве на улице Берзарина 15 лет жили с мертвым соседом, пишет "МК"

В полицию обратилась 63-летняя владелица одной из комнат в коммуналке и рассказал, что нашла труп.

Оперативники установили, что погибший - мужчина 1954 года рождения, сосед заявительницы.

В этой коммунальной квартире он занимал комнату площадью 15 квадратных метров. По предварительной версии, мужчина умер более 10 лет назад от сердечной недостаточности. Соседка рассказала, что не видела его 15 лет. При этом все это время ее не смущал неприятный запах в квартире.

Соседка несколько раз заявляла в полицию о его пропаже соседа, но найти его удалось. Она добилась того, что комната мужчины была поделена между другими жителям коммуналки в равных долях.