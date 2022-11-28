Житель Красноярска избил, побрил налысо и облил зеленкой свою беременную девушку. Жертва поплатилась за то, что мужчина заподозрил ее в измене. По факту инцидента идет проверка, сообщили в официальном Telegram-канале регионального МВД.

В Интернете распространилось видео, где мужчина угрожает убить и выбросить в окно свою девушку. Молодой человек снимает на камеру, как облитая зеленкой девушка сидит перед камерой на полу и плачет, передает РЕН ТВ.

Выяснилось, что ревнивец решил проверить свою девушку и от лица другого парня написал ей с предложением встретиться. Когда девушка пришла на "встречу", ее облили зеленкой, избили и отстригли волосы. Также сообщается, что девушка ждет ребенка.

В полиции уточнили, что пока не получали заявлений от девушки по факту избиения.