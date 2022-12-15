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"Искупил вину кровью": в Татарстане простились с бойцом ЧВК, который ранее сидел за нападение на инкассаторов

"Искупил вину кровью": в Татарстане простились с бойцом ЧВК, который ранее сидел за нападение на инкассаторов

Фото: evening-kazan.ru

В Зеленодольске простились с Игорем Богатченко, который погиб в зоне СВО, будучи бойцом частной военной компании.
В Татарстане его знали как фигуранта уголовного дела об ограблении инкассаторской машины, перевозившей 68 миллионов рублей в 2015 году.

В течение пяти дней Игорь Богаченко и его подельник скрывались, однако затем были задержаны. Осенью того же года состоялся суд, приговоривший его к 14 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. У Игоря была семья, пока он находился под следствием, у него родился малыш.

В этом году осужденный Богаченко решил отправиться на передовую на Украину в составе ЧВК. Бойцом он был ровно 4 месяца и погиб.
Бойца похоронили в гражданской одежде и без воинских почестей. Так хоронят добровольцев частных военных кампаний.

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