Под Астраханью компания по отлову и передержке собак привезла на скотомогильник 60 тел животных. У них выколоты глаза и отрезаны органы, сообщает «Арбуз».

Волонтёры утверждают, что в полицию обратилась сотрудница компании, которая выиграла контракт на отлов и передержку бездомных животных. Она рассказала, что сотрудники в фирменной машине привезли около 60 мертвых собак на скотомогильник, чтобы сжечь останки.

На место инцидента прибыли волонтеры, ветеринарная служба и Природоохранная прокуратура. По предварительным данным, у многих собак на ушах бирки, которые вешают после вакцинации на бездомных животных. Кроме этого, у некоторых отрезаны половые органы и носы, а также выколоты глаза.

Специалисты разбираются в причинах и обстоятельствах произошедшего.