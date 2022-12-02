Главу организации "Кречет" в Татарстане заподозрили в вербовке боевиков на Украину в составе ВСУ

Руководителя организации "Кречет" задержали в Набережных Челнах по подозрению в вербовке людей в украинские диверсионно-разведывательные группы. Об этом пишет "Татар-информ".

Отмечается, что руководили действиями задержанного непосредственно из Киева, потенциальных укровоинов он искал в Татарстане на курсах боевых искусств, которыми, к слову, и сам занимался.

В настоящее время он находится под подпиской о невыезде.