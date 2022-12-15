Глава СКР Бастрыкин поручил доложить ему об обстоятельствах получения 7-месячным малышом в Татарстане тяжелых травм

Председателю СК России Александру Бастрыкину доложат об обстоятельствах травмирования 7-месячного ребенка в Татарстане. Об этом сообщается на сайте Следкома.

В Татарстане накануне было возбуждено уголовное дело после того, как в больницу в Казани привезли семимесячного мальчика с очень тяжелыми травмами. Предполагается, что ребенок мог стать жертвой преступления. Его состояние по-прежнему тяжелое.