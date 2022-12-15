Глава СКР Бастрыкин поручил доложить ему об обстоятельствах получения 7-месячным малышом в Татарстане тяжелых травм
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Председателю СК России Александру Бастрыкину доложат об обстоятельствах травмирования 7-месячного ребенка в Татарстане. Об этом сообщается на сайте Следкома.
В Татарстане накануне было возбуждено уголовное дело после того, как в больницу в Казани привезли семимесячного мальчика с очень тяжелыми травмами. Предполагается, что ребенок мог стать жертвой преступления. Его состояние по-прежнему тяжелое.
"Председатель СК России дал поручение руководителю следственного управления по Республике Татарстан Липскому В.А. доложить о проводимом комплексе следственных действий, поставив ход и результаты расследования уголовного дела на контроль в центральном аппарате ведомства", — пояснили в Следкоме.