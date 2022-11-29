Два огнестрельных ранения: в отделе полиции в Татарстане нашли мертвым многодетного капитана полиции

В котельной отдела полиции Тюлячей нашли тело старшего инспектора подразделения по делам несовершеннолетних с двумя огнестрельными ранениями, сообщает "Реальное время". По предварительным данным, 42-летний капитан полиции свел счеты с жизнью, применив табельное оружие. Вероятный мотив - долги.

В МВД по РТ ситуацию пока не комментируют.

О погибшем известно, что в полиции он служил 18 лет, большая часть этого времени пришлась на службу в Рыбн-Слободском районе РТ. В Тюлячи сотрудник перевелся в 2020 году.

У него остались жена и три дочери.