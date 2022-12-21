Доброволец, собравшийся в зону СВО, ударил себя ножом в живот, чтобы доказать, что он не боится боли

В Ростове-на-Дону 22-летний молодой человек, которого не пустили служить, ударил себя в живот ножом, чтобы доказать, что готов к участию в СВО и совсем не боится боли, об этом пишет Telegram-канал "Осторожно, новости".

Парень захотел стать добровольцем. Получил направление и отправился на полигон из родного Оренбурга. Через пару дней подготовки ему сообщили, что для боевых действий он не подходит. Парень написал добровольный отказ от дальнейшей подготовки и поехал на вокзал.

По словам молодого человека, он хотел доказать себе, что достоин участия в СВО и не боится боли, поэтому воткнул складной нож себе в живот. Добровольца госпитализировали. Врачи провели операцию, его жизни ничего не угрожает.