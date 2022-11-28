В Севастополе на детской площадке произошел инцидент, в результате которого 12-летней девочке понадобилась помощь медиков.

Как пишет Telegram-канал «Mash на волне», ссылаясь на рассказ мамы пострадавшего ребенка, дети играли на площадке в одном из дворов на ПОРе. В компанию пришел мальчик-задира, который начал пинать всех детей. Отпор ему дала только одна девочка.

Его мама, как только увидела, что сына толкнули, начала разборку с этой 12-летней девочкой. В медсправке позже будет написано, что ребенок получил тупую травму живота и ушиб брюшной стенки. По словам пострадавшей, женщина наносила ей удары коленом в живот, таскала за волосы и повалила на землю. Схватку разняли прохожие и вызвали полицию. К ее приезду мать и сын ретировались с детской площадки.