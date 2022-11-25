«Бесконечная преданность делу»: в Минздраве Татарстана рассказали о погибшей в аварии фельдшере

В ДТП с участием машины скорой помощи на трассе в Татарстане погибла медсестра-анестезист отделения реанимации Нурлатской ЦРБ Роза Трифонова. Как отметили в пресс-службе Минздрава Татарстана, это был крепкий профессионал, преданный своему делу на протяжении всей жизни.

Роза Трифонова пришла в медицину в 1979 году после окончания Казанского медицинского училища.

"Вся ее жизнь – бесконечная преданность выбранному делу и служение людям. Являлась образцом высочайшего профессионализма, милосердия и мудрости", – рассказали в пресс-службе Минздрава РТ.

Розу ценили коллеги и обожали пациенты.