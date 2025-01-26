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«Айсберг Судного дня» грозит климатической катастрофой в Великобритании

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Крупнейший в мире айсберг A23a, площадью 3,5 тысячи квадратных километров, начал дрейф вдоль побережья Антарктиды и приближается к острову Южная Георгия, находящемуся под юрисдикцией Великобритании. Его размеры сопоставимы с тремя Нью-Йорками, и он несёт серьёзные экологические риски для местной фауны и экосистемы, пишет «АиФ».

Угрозы для животных и экологии

Учёные опасаются, что если айсберг достигнет островов, он может заблокировать доступ пингвинам и тюленям к их привычным местам охоты. Это грозит массовой гибелью миллионов особей, как это уже произошло в 2004 году, когда другой айсберг спровоцировал экологическую катастрофу.

На этот раз ситуация может быть ещё опаснее. Ледяная глыба содержит химические элементы и микроорганизмы, которые, попадая в воду, могут изменить её химический состав, нарушив хрупкий баланс местной экосистемы.

Глобальные последствия таяния льдов

Дрейф и таяние A23a являются частью более масштабной проблемы ускоренного таяния ледников Антарктиды и Гренландии. Климатологи предупреждают: если тенденция сохранится, уровень Мирового океана может значительно подняться к концу XXI века, что поставит под угрозу целые регионы. Под водой могут оказаться:

  • Нидерланды,
  • Дания,
  • Санкт-Петербург,
  • Нью-Йорк.

Жизни почти полумиллиарда человек окажутся под угрозой из-за затоплений.

2024 — самый тёплый год в истории

2024 год уже побил рекорды по глобальным температурам, став самым тёплым за всю историю наблюдений. Ускоренное исчезновение льдов не только повышает уровень океанов, но и вызывает учащение экстремальных погодных явлений, таких как шторма и наводнения, что угрожает прибрежным регионам по всему миру.

Что будет дальше?

Пока остаётся неясным, смогут ли экологи и власти предотвратить катастрофу на Южной Георгии. Но движение A23a — это тревожный сигнал, подчёркивающий необходимость срочных и решительных действий для борьбы с климатическим кризисом.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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