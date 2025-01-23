Происшествия
· 16+ · Екатерина Елисеева

3 мужчин были заживо погребены под землей в Абхазии

Сигнал о происшествии поступил спасателям в 17:40

pixabay.com

Подписаться в Telegram

21 января в Гагре произошел трагический несчастный случай, в результате которого погибли трое мужчин. Они проводили работы по рытью водоотводной траншеи, когда на них обрушился грунт.

Как сообщил Sputnik со ссылкой на пожарно-спасательный отряд МЧС Гагрского района, местный житель нанял рабочих и технику для создания водоотвода вблизи вокзала на Сухумском шоссе. После завершения рытья траншеи заказчик вместе с двумя знакомыми спустился в яму, где произошел обвал земли.

Сигнал о происшествии поступил спасателям в 17:40 от правоохранительных органов. Однако к моменту прибытия экстренных служб все трое мужчин уже были мертвы.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

день назад

Дом дешевле квартиры: что происходит с рынком недвижимости в Казани

Гид по скидкам Казани

день назад

Ремонт без переплат в Казани: показываем большую подборку скидок до 50% на мебель и отделочные работы

комнатные клопы откуда берутся и как избавиться

Новости Татарстана

день назад

Появилось видео, как машина 22 января на полном ходу взорвалась в Челнах

Новости России

2 дня назад

В 2024 году мошенники проговорили с ботом Т2 более 300 тыс. часов

лечение заикания у детей в москве в Москве

Новости Казани

день назад

Остеопата, у которого в медцентре Казани умер мальчик, допросили и отпустили

Новости Татарстана

день назад

Секреты храпа: 9 неочевидных причин, о которых вы даже не догадывались

Новости Казани

21 час назад

Казанцы пожаловались на новую поликлинику

Новости Татарстана

день назад

Изнасилованная девочка из Нижнекамска забеременела от умершего 20-летнего брата

Новости Казани

16 часов назад

Сюрприз: казанец нашел у себя дома мертвого бомжа с проломленной головой
Лонгриды
2 дня назад

Почему жители Татарстана всё чаще меняют работу: новый тренд или страшная тенденция

Если раньше было принято «держаться» за работу,...

Новости Татарстана

13 минут назад

2 аэропорта в Татарстане временно закрыты на прием и отправку авиарейсов

Интересное в Казани

день назад

Вкусный перерыв: где казанцам насладиться морской кухней со скидкой 20%

Новости Татарстана

15 часов назад

У сна нет возраста: почему пенсионеры тоже любят поваляться в постели

Новости Татарстана

16 часов назад

Центр занятости Татарстана отрицает трудоустройство троллившей СМИ журналистки
В Азнакаевском районе 11-летний мальчик умер по...
Новости Татарстана
16 часов назад

В Азнакаевском районе 11-летний мальчик умер после тренировки по хоккею

Новости Татарстана

16 часов назад

В Татарстане ночь 23 января стала самой холодной за текущую зиму

Новости Татарстана

17 часов назад

Татарстанец женился в 89 лет

Новости Казани

18 часов назад

Центр трансплантации планируют создать в 7 городской больнице Казани
ВТБ раскрыл «праздничные» схемы мошенников
Новости России
6 дней назад

ВТБ раскрыл «праздничные» схемы мошенников