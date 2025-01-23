3 мужчин были заживо погребены под землей в Абхазии

21 января в Гагре произошел трагический несчастный случай, в результате которого погибли трое мужчин. Они проводили работы по рытью водоотводной траншеи, когда на них обрушился грунт.

Как сообщил Sputnik со ссылкой на пожарно-спасательный отряд МЧС Гагрского района, местный житель нанял рабочих и технику для создания водоотвода вблизи вокзала на Сухумском шоссе. После завершения рытья траншеи заказчик вместе с двумя знакомыми спустился в яму, где произошел обвал земли.

Сигнал о происшествии поступил спасателям в 17:40 от правоохранительных органов. Однако к моменту прибытия экстренных служб все трое мужчин уже были мертвы.