Происшествия
· Служба новостей

10 лет колонии, штраф в 36 миллионов и лишение звания: в Казани оглашен приговор экс-борцу с коррупцией в Татарстане

10 лет колонии, штраф в 36 миллионов и лишение звания: в Казани оглашен приговор экс-борцу с коррупцией в Татарстане

Фото: Реальное время

В Казани Вахитовский суд огласил приговор бывшего начальнику УЭБ и ПК МВД Татарстана Рустему Нариманову. Напомним, его обвинили во взятке в размере 5 миллионов рублей и аферах на такую же сумму.

Решением суда подполковник МВД приговорен к 10 годам колонии и штрафу в размере 36 миллионов рублей.
Кроме того, суд решил лишить мужчину звания подполковника полиции и запретить ему занимать должности в МВД в течение 3 лет после того, как Нариманов выйдет на свободу. Сам фигурант вину так и не признал.

Рустем Нариманов в 2014 году ушел в отставку со службы МВД, в 2018-м уехал в Турцию, а в 2019-м был заочно арестован по тяжким обвинениям на родине. Знал об этом, вернулся в 2021-м и оказался за решеткой.

Следователи считают, что в 2013—2014 годах экс-борец с коррупцией за "крышевание бизнеса" своего знакомого получил 5 млн рублей в виде оплаты квартиры, автомобиля "Мерседес" и коммунальных услуг. Также силовики считают, что он, имея определенные связи, организовал сделку по приобретению за 5 миллионов в лизинг оборудования для бетонного завода, которое было лишь на бумаге.

Защита намерена обжаловать приговор, пишет "Реальное время".

Следующая новость ↓

Популярное

Казанским водителям: при поломке авто теперь можно обратиться в несколько автосервисов сразу и выбрать лучшее предложение

Общество

день назад

В Татарстане все больше детей появляются на свет с патологиями: что происходит?

Редакция помогает

3 часа назад

Год был непростым: как казанцы будут провожать 2022

https://egeturbo.ru/kursy-ege-s-nulya

Новости России

день назад

"Материнская боль": в Сеть попали кадры, как мать бойца бросается под колеса авто, на котором сын уезжает на СВО

Полезное

2 дня назад

Можно онлайн или офлайн: казанцы могут получить водительские права за 27990 с беспроцентной рассрочкой

Профи - английский курсы в казани

Новости Казани

день назад

"Обещали пустить по кругу": в Казани девушка оштрафована за фразу "Я люблю своего папу" и пожаловалась на полицейский беспредел

Новости мира

2 часа назад

Робертс: если Россия не закончит с Украиной за 48 часов, ей придется сражаться с НАТО

Новости России

день назад

"Визжат, как девчонки, нет там мужчин": бойцы батальона "Крым" рассказали, как укровоины побежали с поля боя

Новости мира

8 часов назад

"Есть указание из Киева не трогать": польские наемники изнасиловали двух украинских девушек, но полиция Украины решила их не наказывать

Новости Казани

день назад

В Казани пьяная многодетная мать бросила на морозе шестилетнего сына в розовой куртке
Новости Казани
3 часа назад

В Казани названы три совершенно новых способа, чтобы победить коррупцию

В Казани названы три совершенно новых способа, чтобы победить коррупцию

Интересное

час назад

Покупка квартиры в новостройке г. Сочи

Полезное

день назад

Едем всей семьей: казанцам показали карту популярных баз отдыха Татарстана

Происшествия

час назад

Baza: неизвестный беспилотник атаковал аэродром в глубинке РФ - в Саратовской области

Бизнес новости Казани

2 часа назад

Встречи Клуба молодых предпринимателей Росмолодёжь. Бизнес посетили свыше 4 тысяч участников
10 лет колонии, штраф в 36 миллионов и лишение звания: в Казани оглашен приговор экс-борцу с коррупцией в Татарстане

Экономика

2 часа назад

ВТБ первым запускает Mir Pass для доступа в бизнес-залы аэропортов и ж/д вокзалов

Новости Казани

2 часа назад

Из Казани запущены новые прямые авиарейсы в Арабские Эмираты

Новости Казани

3 часа назад

В Казани у АЗС на Проспекте Победы мужчина случайно поджег себя
Как казанцам не прогадать с подарком: тест, который поможет с выбором