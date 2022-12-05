10 лет колонии, штраф в 36 миллионов и лишение звания: в Казани оглашен приговор экс-борцу с коррупцией в Татарстане

В Казани Вахитовский суд огласил приговор бывшего начальнику УЭБ и ПК МВД Татарстана Рустему Нариманову. Напомним, его обвинили во взятке в размере 5 миллионов рублей и аферах на такую же сумму.

Решением суда подполковник МВД приговорен к 10 годам колонии и штрафу в размере 36 миллионов рублей.

Кроме того, суд решил лишить мужчину звания подполковника полиции и запретить ему занимать должности в МВД в течение 3 лет после того, как Нариманов выйдет на свободу. Сам фигурант вину так и не признал.

Рустем Нариманов в 2014 году ушел в отставку со службы МВД, в 2018-м уехал в Турцию, а в 2019-м был заочно арестован по тяжким обвинениям на родине. Знал об этом, вернулся в 2021-м и оказался за решеткой.

Следователи считают, что в 2013—2014 годах экс-борец с коррупцией за "крышевание бизнеса" своего знакомого получил 5 млн рублей в виде оплаты квартиры, автомобиля "Мерседес" и коммунальных услуг. Также силовики считают, что он, имея определенные связи, организовал сделку по приобретению за 5 миллионов в лизинг оборудования для бетонного завода, которое было лишь на бумаге.

Защита намерена обжаловать приговор, пишет "Реальное время".