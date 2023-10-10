Важное в РТ
· Служба новостей

ВТБ сделал свое приложение во «ВКонтакте» доступным для клиентов других банков

Подписаться в Telegram

Банк ВТБ сообщил о запуске «легкой» версии ВТБ Онлайн в социальной сети «ВКонтакте» для клиентов других банков. После регистрации пользователи смогут делать пополнения и переводы с помощью цифровой дебетовой карты, не покидая платформу. По оценкам ВТБ, за полгода сервисом воспользуются до 100 тысяч человек.

«Мы начинаем оптимизировать существующие опции и добавляем новые, которые могут быть максимально полезны для действующих и новых пользователей. Возможность, не покидая ВКонтакте, пройти минутную регистрацию и сразу начать пользоваться цифровой картой банка, оформить заявки на другие финансовые продукты — это один из самых простых способов ознакомиться с услугами онлайн-банка или решить срочный финансовый вопрос. Аудитория “легкой версии” ВТБ Онлайн в 2023 году достигла 1,8 млн человек, и мы рассчитываем на максимальную пользу такой опции в мессенджерах», — отметил Никита Чугунов, старший вице-президент, руководитель департамента цифрового бизнеса ВТБ.

Банк запустил версию приложения в соцсети «ВКонтакте» в апреле 2023 года. Сервис позволяет переводить деньги по номеру телефона и между своими счетами, совершать платежи, в том числе оплачивать счета пакетом, просматривать баланс и историю операций. Среди клиентов цифрового банка самым популярным запросом стал просмотр баланса счетов (90%), а среди операций – перевод через СБП (60%).

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Казани

день назад

Авто относится к последней партии: в Казани топ-версию ВАЗ-2109 продают за миллион рублей

Гид по скидкам Казани

день назад

Ни фрикаделек, ни акулы - теперь только мебель и стройматериалы: где в Казани закупаться к ремонту со скидками до 50%

машина дезинсектора с жуком

Новости Татарстана

21 час назад

Поразила жюри своим талантом: оперная певица из Казани прошла в шоу «Голос» в Германии

Новости Казани

день назад

Потратили 16 миллиардов: Метшин назвал жителей Казани, уставших от туристов, «ворчунами»

бетонная стяжка цена в Новосибирске

Новости Казани

7 часов назад

Работы будут идти четыре года: «Алексеевскдорстрой» построит обход Сокуров

Новости Казани

6 часов назад

«Это гражданский долг перед страной»: предпринимательница Татарстана записалась добровольцем на СВО

Новости Татарстана

день назад

Скончался экс-председатель Госкино РТ Зуфар Бухараев

Новости Казани

10 часов назад

Позволит реализовать важный для города проект: в Казани завершили работу по строительству 1 этапа Вознесенского тракта
Новости Казани
10 часов назад

Включить должны в течение двух недель: опубликовали список номеров, где казанцы могут задать вопросы по отоплению

Включить должны в течение двух недель: опубликовали список номеров, где казанцы могут задать вопросы по отоплению

Новости Татарстана

час назад

В здании разместятся мастерские: из ЦУМа планируют сделать место притяжения людей

Гид по скидкам Казани

день назад

Без скучных клише: где казанцы могут отметить мальчишник и девичник

Новости Казани

2 часа назад

Перенесли благодаря круглосуточным работам: в Казани открыли движение по мосту на Назарбаева

Новости Татарстана

2 часа назад

Хотел ощутить эту актерскую жизнь: ученый из Альметьевска принял участие в реалити
Чрезмерная нагрузка на глаза: в Татарстане растет количество детей, у которых проблемы со зрением
Новости Татарстана
34 минуты назад

Чрезмерная нагрузка на глаза: в Татарстане растет количество детей, у которых проблемы со зрением

Новости Татарстана

4 часа назад

Екатерина Климушина представит Татарстан в финале международного конкурса красоты

Интересное в Казани

5 часов назад

Список интересных вакансий — 09-15 октября

Новости Татарстана

6 часов назад

«Давайте используем год максимально эффективно»: Ильсур Метшин хочет привлечь еще туристов в Казань благодаря саммиту
Будут вынуждены парковаться «непонятно где»: в РТ предложили сделать бесплатные парковки для участников СВО
Новости Татарстана
час назад

Будут вынуждены парковаться «непонятно где»: в РТ предложили сделать бесплатные парковки для участников СВО