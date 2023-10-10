ВТБ сделал свое приложение во «ВКонтакте» доступным для клиентов других банков

Банк ВТБ сообщил о запуске «легкой» версии ВТБ Онлайн в социальной сети «ВКонтакте» для клиентов других банков. После регистрации пользователи смогут делать пополнения и переводы с помощью цифровой дебетовой карты, не покидая платформу. По оценкам ВТБ, за полгода сервисом воспользуются до 100 тысяч человек.

«Мы начинаем оптимизировать существующие опции и добавляем новые, которые могут быть максимально полезны для действующих и новых пользователей. Возможность, не покидая ВКонтакте, пройти минутную регистрацию и сразу начать пользоваться цифровой картой банка, оформить заявки на другие финансовые продукты — это один из самых простых способов ознакомиться с услугами онлайн-банка или решить срочный финансовый вопрос. Аудитория “легкой версии” ВТБ Онлайн в 2023 году достигла 1,8 млн человек, и мы рассчитываем на максимальную пользу такой опции в мессенджерах», — отметил Никита Чугунов, старший вице-президент, руководитель департамента цифрового бизнеса ВТБ.

Банк запустил версию приложения в соцсети «ВКонтакте» в апреле 2023 года. Сервис позволяет переводить деньги по номеру телефона и между своими счетами, совершать платежи, в том числе оплачивать счета пакетом, просматривать баланс и историю операций. Среди клиентов цифрового банка самым популярным запросом стал просмотр баланса счетов (90%), а среди операций – перевод через СБП (60%).