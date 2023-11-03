ВТБ получил премию Столыпина за поддержку малого и среднего бизнеса

ВТБ стал лауреатом международной премии в области экономики и финансов имени П.А. Столыпина. Продукты для среднего и малого бизнеса банка победили в двух номинациях: «За поддержку малого и среднего бизнеса в период восстановления экономики» и «За скорость рассмотрения заявок» (категория «Кредиты»).

В 2022-2023 году ВТБ запустил новые продукты для поддержки среднего и малого бизнеса. Банк предложил клиентам акцию «Полгода за полцены» и добавил в пакеты услуг бесплатные бизнес-сервисы, улучшил условия и продлил до 21:00 время размещения свободных средств. Были запущены альтернативные сервисы для проведения платежей по QR-кодам СБП и решение ВТБ-SoftPOS, превращающее обычный смартфон в терминал эквайринга. У клиентов также появилась возможность принимать оплату электронными сертификатами «Мир».

В условиях высокого спроса на финансирование ВТБ упростил для предпринимателей и юрлиц подбор и оформление кредитов и перевел процесс в цифровой формат. Клиенты ВТБ с помощью онлайн-калькулятора в интернет-банке могут подобрать кредит и оформить ряд продуктов полностью онлайн. Решение о выдаче экспресс-кредита для бизнеса принимается за пять минут, а деньги поступают на счет сразу же после подписания оферты. ВТБ начал выдавать экспресс-кредиты в рамках государственных программ поддержки, а также предложил компаниям кредиты с увеличенным лимитом − до 30 млн рублей.

«Вклад среднего и малого бизнеса в восстановление и укрепление российской экономики сложно переоценить, поэтому мы стремимся быть надежным финансовым партнером для предпринимателей. Среди ключевых направлений нашей работы – разработка специальных условий обслуживания, льготное финансирование, развитие инструментов для цифрового взаимодействия с банком. Поддержка ВТБ позволяет более чем миллиону предпринимателей и компаний развивать свое дело, ставить перед собой новые цели, выходить на новые рынки. Мы рады, что наши усилия в этом направлении второй год подряд отмечены премией имени П.А. Столыпина», − прокомментировала Юлия Копытова, руководитель департамента анализа, координации и продуктового развития – старший вице-президент ВТБ.

В 2022 году победителями премии стали два продукта для клиентов СМБ − цифровая экосистема ВЭД в номинации «За внедрение и разработку отечественных цифровых технологий», а витрина промо-предложений для поддержки бизнеса от программы лояльности «Бизнес-лига ВТБ» – «За поддержку малого и среднего бизнеса в период восстановления экономики».

Справка

Международная премия в области экономики и финансов имени П.А. Столыпина была учреждена в 2004 году журналом «Банковское дело» при поддержке Комиссии по банкам и банковской деятельности РСПП, Ассоциации региональных банков России, Ассоциации российских банков. Премия вручается топ-менеджерам, предприятиям и финансовым организациям за вклад в развитие экономики и финансового сектора страны.