Важное в РТ
· Служба новостей

Владельцы бизнес-карт ВТБ могут пополнять расчетные счета в банкоматах Почта Банка

Подписаться в Telegram

erid: LjN8KWYRU

Клиенты среднего и малого бизнеса ВТБ – владельцы бизнес-карт получили возможность пополнять расчетный счет в сети банкоматов Почта Банка. Общее число доступных клиентам ВТБ устройств с функцией самоинкассации увеличилось на треть и превысило 18 тысяч.

Ранее клиенты СМБ могли пополнять расчетный счет с бизнес-карт в сети банкоматов ВТБ, которая насчитывает более 13,7 тыс. устройств по всей России. Теперь им доступен парк еще из 4,5 тысяч банкоматов Почта Банка, в том числе в некоторых населенных пунктах, где терминалы ВТБ отсутствуют или находятся далеко от офиса клиента.

«Ежемесячно по каждой третьей бизнес-карте, выпущенной ВТБ, вносят наличные в нашей банкоматной сети. Совместно с Почта Банком мы расширяем для клиентов среднего и малого бизнеса возможности по работе с устройствами самообслуживания. Им будет проще найти банкомат в шаговой доступности от своего офиса, чтобы пополнять расчетный счет в любое удобное время», − прокомментировала Юлия Копытова, руководитель департамента анализа, координации и продуктового развития – старший вице-президент.

Стоимость внесения наличных в банкоматах Почта Банка аналогична применяемой в устройствах ВТБ, в том числе бесплатна в рамках включенных лимитов на трех пакетах услуг РКО. В случае, если лимита на бесплатное внесение наличных недостаточно, можно дополнительно подключить опцию «Касса плюс» и увеличить его на 500 тыс. рублей в месяц. Чтобы пользоваться сервисом самоинкассации предпринимателям нужно открыть расчетный счет в ВТБ, выпустить бизнес-карту и настроить сервис в интернет-банке.

Реклама. Банк ВТБ (ПАО). ИНН 7702070139. Генеральная лицензия Банка России №1000         

 

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане из-за метели в магазины не могут доставить продукты

Гид по скидкам Казани

9 часов назад

"Love is..." - рассказываем секрет идеального свидания в Казани, на котором захочет побывать каждый

как избавиться от клопов паром

Новости Татарстана

день назад

Дочь Юлии Пересильд рассказала, кто ей понравился из актеров «Слова пацана»

Интересное в Казани

3 дня назад

Женский форум: развеиваем мифы о косметологии

сварка чугуна в москве в Москве

Новости Татарстана

день назад

Елена Темникова спела песню про КАМАЗ

Новости Татарстана

9 часов назад

Предстоящую реконструкцию Московского рынка в Казани оценили

Новости Татарстана

2 часа назад

Метшин заявил, что последствия непогоды невозможно разгрести за короткий срок

Новости Татарстана

21 час назад

В РТ сняли ограничения с трасс

Новости Татарстана

час назад

Минниханов заявил о крупных проблемах из-за высокой ключевой ставки
Лонгриды
2 дня назад

«Никакая метель меня не остановит»: как казанцы отметили Крещение в суровую погоду

«Никакая метель меня не остановит»: как казанцы отметили Крещение в суровую погоду

Новости Татарстана

35 минут назад

В Казани выросли зарплаты у строителей

Гид по скидкам Казани

9 часов назад

"Love is..." - рассказываем секрет идеального свидания в Казани, на котором захочет побывать каждый

Новости Татарстана

55 минут назад

Минниханов высказался о прорыве канализации на улице Амирхана

Новости Татарстана

час назад

В Иннополисе в этом году могут открыть роботизированный отель
Снежный апокалипсис накрыл Татарстан: как республика пережила первый день снежного коллапса
Лонгриды
4 дня назад

Снежный апокалипсис накрыл Татарстан: как республика пережила первый день снежного коллапса

Новости Татарстана

час назад

Минниханов заявил о крупных проблемах из-за высокой ключевой ставки

Новости Татарстана

час назад

Метшин предложил привлекать школьников для уборки снега

Новости Татарстана

2 часа назад

Метшин заявил, что последствия непогоды невозможно разгрести за короткий срок
Оттепели отменяются: ждать ли аномальные морозы на Крещение в Казани
Лонгриды
5 дней назад

Оттепели отменяются: ждать ли аномальные морозы на Крещение в Казани