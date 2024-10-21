В Татарстане детскими картами пользуются более 70 тысяч юных клиентов Сбербанка

Новых владельцев карт стало в 1,8 раз больше, чем в аналогичном периоде прошлого года

По функционалу детская СберКарта не уступает взрослой: ею можно оплачивать покупки, получая за них бонусы Спасибо. А еще у нее эксклюзивный дизайн, который будет отражать индивидуальность её владельца.

Родители без труда могут пополнять баланс карты своего ребёнка в приложении СберБанк Онлайн. Как правило, на карманные расходы дети получают 4,5 тыс. руб. в месяц. Половина этой суммы уходит на продукты и питание — например, в «Бургер Кинг», ведь за покупку бургера или картошки фри до 6% стоимости заказа вернется на карту бонусами Спасибо. В среднем дети оплачивают картой 15 покупок в месяц на сумму около 200 руб. каждая.

Выбрать дизайн детской СберКарты родитель может вместе со своим ребёнком — галерея доступна при заказе во взрослом приложении СберБанк Онлайн. А недавно там появились еще три эксклюзивных дизайна, разработанные вместе с любимым блогером детей и подростков Владом А4. Кстати, по статистике мамы заказывают в Сбере карты своим детям в 4 раза чаще пап.