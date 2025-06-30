У российских выпускников вырос интерес к вузам Татарстана

Образовательная привлекательность Татарстана продолжает набирать обороты за пределами республики. За месяц интерес абитуриентов из других регионов к вузам республики увеличился на 25%.

Чаще получить высшее образование в республике стремятся выпускники школ из Башкортостана, Самарской области, Чувашии, Ульяновской, Нижегородской, Оренбургской областей и двух столиц: Москвы и Санкт-Петербурга.

Как показывает big data МегаФона, в июне максимальный объем интернет-данных пользователей из регионов страны приходится на сайт Казанского федерального университета (КФУ)— 42% от общего объёма трафика на ресурсы вузов. Второе место у абонентов оператора занимает Казанский национальный исследовательский технологический университета (КНИТУ) с долей 17%, третье — Университет Иннополис (14%).

За год наибольший прирост — 2,8 раза — зафиксирован у Набережночелнинского государственного педагогического университета (НГПУ), в 2 раза вырос трафик на сайте КНИТУ и 1,9 раза — Казанского государственного аграрного университета (КГАУ).