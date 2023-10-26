Тревожная статистика: россияне не чувствуют себя счастливыми

Тенденция роста тревожных расстройств среди населения, наметившаяся в последние годы, не может не волновать специалистов. Во-первых, тревожные расстройства существенно ухудшают жизнь пациентов и могут стать причиной развития серьезных проблем с организмом. Во-вторых, они ложатся дополнительным бременем на бюджет: их лечение уже сейчас ежегодно обходится российской казне в 0,22% ВВП, пишет mk.ru. Наконец, постоянное состояние тревоги не дает людям возможности ощущать себя здоровыми и счастливыми.

В поисках счастья

Насколько счастливы россияне? Как показывают результаты опроса онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu, в разных регионах люди определяют уровень счастья по-разному. Причем однозначно отнести к абсолютно «счастливым» нельзя ни один из 15 регионов, жители которых приняли участие в этом социологическом исследовании. Так, минимальный уровень эмоционального напряжения и тревоги (в среднем 7,6 баллов по каждому их этих показателей из 10 возможных, где 10 – полное расслабление и спокойствие) отметили у себя жители Самарской области. Максимальный (3,3 балла и 4,3 балла соответственно, где 1 – высшая степень напряжения и тревожности) зафиксировали жители Нижегородской области и Красноярского края. Тогда как общий уровень ментального состояния во всех 15-ти исследуемых регионах колеблется в районе середины – от 4 до 6,6 баллов. Ни о каком счастье не может идти и речи!

Если обратиться к результатам тестов HADS (они помогают определить уровень тревоги и депрессии у человека), которые регулярно проходят посетители информационно-образовательного портала «Территория без тревоги», то выяснится, что у большинства посетителей сайта (порядка 2/3) повышен уровень тревожности, а у половины – уровень депрессивного настроения. Врачи предупреждают, что такие состояния требуют терапевтической помощи.

Как унять тревогу

Специалисты говорят о том, что в борьбе с тревожными расстройствами важно не просто избавить человека от неприятных симптомов, но воздействовать на причину болезни. А потому терапия должна быть комплексной и включать специальные безопасные фармацевтические препараты, хорошо зарекомендовавшие себя в этой сфере, говорит врач-невролог, президент международного общества "Стресс под контролем", д.м.н. Елена Акарачкова. К ним, по ее словам, относятся российские безрецептурные противотревожные препараты Афобазол и Афобазол Ретард. Последний можно принимать всего раз в сутки, так как благодаря уникальной технологии производства действующее вещество из него высвобождается постепенно. Эксперт обратила внимание, что прием подобных препаратов позволяет устранить причину заболевания за счет эффективного восстановления функций нервной системы. Не стоит пренебрегать и консультациями врача-специалиста, который поможет диагностировать тревожное расстройство или другое сопутствующее заболевание и назначить правильное лечение