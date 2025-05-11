Ученые: птицы в Чернобыльской зоне показали удивительную устойчивость к радиации

Группа учёных под руководством Самели Пиирто из Финляндии провела исследование, чтобы выяснить, как повышенный радиационный фон в зоне отчуждения Чернобыля влияет на певчих птиц. Особое внимание уделили двум видам — большой синице и мухоловке-пеструшке.

Учёные установили скворечники как в зонах с высоким уровнем радиации, так и в относительно «чистых» участках. Наблюдая за размножением, здоровьем птенцов и рационом, они выяснили, что в загрязнённых районах птицы устраивают меньше гнёзд, но при этом серьёзных различий в их состоянии не обнаружено.

Одна из самых неожиданных находок — более разнообразный рацион насекомых у птиц, живущих в радиоактивных зонах. Также исследование включало анализ микробиома — состава кишечных бактерий. Радиоактивное загрязнение не повлияло на общее количество бактерий, но изменило их соотношение, что говорит об адаптационных механизмах.

Исследование показывает: даже в условиях повышенной радиации природа сохраняет биоразнообразие, а животные, включая птиц, демонстрируют высокую пластичность и способность к выживанию, пишет akpars.ru.