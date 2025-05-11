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Физики объяснили, как из хаоса возникла упорядоченная Вселенная

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Физики Паоло Бассани и Жоау Магейхо в своей работе «Как создать Вселенную» представили математическую модель появления порядка из хаоса, сопоставив научные расчёты с образами из Ветхого Завета. В основе их подхода — цепи Маркова, концепция, разработанная русским математиком Андреем Марковым.

Согласно теории, в любом хаотичном состоянии со временем появляются устойчивые зоны, в которых формируются стабильные законы физики, а материя обретает массу. Упорядоченность — не исключение, а закономерный результат взаимодействий внутри случайной среды.

Авторы сравнивают формирование Вселенной с песком, выстраивающимся в узоры под звуком скрипки. Кто задал ритм — вопрос, остающийся без ответа. Эта идея отсылает к философии Пифагора и теориям Ли Смолина, предполагающего, что законы природы подвержены естественному отбору.

Однако в гипотезе есть и тревожный аспект. Некоторые данные намекают, что даже фундаментальные физические законы могут изменяться. Это ставит под сомнение устойчивость реальности, которую мы воспринимаем как постоянную. Даже бозон Хиггса, ключевая частица Стандартной модели, ведёт себя так, будто в мире уже начались трансформации.

Физики предупреждают: изменения могут идти прямо сейчас, и их последствия могут быть далеко не предсказуемыми.

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