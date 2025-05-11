В Татарстане в ночь на 12 мая ожидаются заморозки до -1°C
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Гидрометцентр Татарстана предупредил о заморозках на почве в ночь на понедельник, 12 мая. Местами температура может опуститься до 0…–1 градуса. В связи с этим МЧС республики рекомендует принять меры по защите садовых и сельскохозяйственных культур.
Жителям региона советуют быть осторожными при передвижении по улицам и дорогам в условиях пониженной температуры. Также МЧС напоминает о правилах пожарной и электрической безопасности:
Не используйте неисправные или самодельные электроприборы.
Все устройства должны быть заводского изготовления и сертифицированы.
Перед использованием новой техники необходимо внимательно изучить инструкцию.
Заморозки в мае могут нанести ущерб растениям и саженцам, особенно в уязвимых районах. Власти рекомендуют укрыть молодые посадки агроволокном, плёнкой или другим защитным материалом.
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