В Татарстане в ночь на 12 мая ожидаются заморозки до -1°C

Гидрометцентр Татарстана предупредил о заморозках на почве в ночь на понедельник, 12 мая. Местами температура может опуститься до 0…–1 градуса. В связи с этим МЧС республики рекомендует принять меры по защите садовых и сельскохозяйственных культур.

Жителям региона советуют быть осторожными при передвижении по улицам и дорогам в условиях пониженной температуры. Также МЧС напоминает о правилах пожарной и электрической безопасности:

Не используйте неисправные или самодельные электроприборы.

Все устройства должны быть заводского изготовления и сертифицированы.

Перед использованием новой техники необходимо внимательно изучить инструкцию.

Заморозки в мае могут нанести ущерб растениям и саженцам, особенно в уязвимых районах. Власти рекомендуют укрыть молодые посадки агроволокном, плёнкой или другим защитным материалом.