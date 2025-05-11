Татарстан попал в топ-5 регионов России с самой дешевой газировкой

Татарстан вошёл в топ-5 регионов России с самой дешёвой газированной водой, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Росстата. Средняя цена за 0,5 литра газировки в республике составляет 21,4 рубля.

Дешевле напиток продаётся только в Ивановской, Липецкой и Пензенской областях, где стоимость колеблется от 19,9 до 21,3 рубля. На другом конце рейтинга — Чеченская Республика, где за тот же объём придётся заплатить 84,5 рубля.

Среди городов федерального значения Москва и Санкт-Петербург находятся в начале второго десятка рейтинга, Севастополь занял 20-е место.

Исследование основано на официальных данных Росстата, отражающих региональные особенности потребительских цен на популярные безалкогольные напитки.