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За сутки пожарные Татарстана 47 раз выезжали на вызовы

По данным Государственной противопожарной служб...

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По данным Государственной противопожарной службы РТ, за сутки 10 мая пожарные подразделения Татарстана совершили 47 оперативных выездов. Из них 25 касались ликвидации пожаров, в том числе 17 возгораний — в жилом секторе, сообщает ГУ МЧС России по Республике Татарстан.

Также зафиксировано:

  • 8 ложных вызовов;

  • 8 выездов для помощи другим оперативным службам;

  • 6 случаев привлечения к ликвидации последствий ДТП.

На водных объектах зарегистрировано одно происшествие с гибелью человека.

Спасатели продолжают напоминать о необходимости соблюдать меры пожарной и водной безопасности, особенно в майские праздники, когда увеличивается число происшествий на природе и в быту.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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