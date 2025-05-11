За сутки пожарные Татарстана 47 раз выезжали на вызовы
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По данным Государственной противопожарной службы РТ, за сутки 10 мая пожарные подразделения Татарстана совершили 47 оперативных выездов. Из них 25 касались ликвидации пожаров, в том числе 17 возгораний — в жилом секторе, сообщает ГУ МЧС России по Республике Татарстан.
Также зафиксировано:
8 ложных вызовов;
8 выездов для помощи другим оперативным службам;
6 случаев привлечения к ликвидации последствий ДТП.
На водных объектах зарегистрировано одно происшествие с гибелью человека.
Спасатели продолжают напоминать о необходимости соблюдать меры пожарной и водной безопасности, особенно в майские праздники, когда увеличивается число происшествий на природе и в быту.
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