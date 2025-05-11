За сутки пожарные Татарстана 47 раз выезжали на вызовы

По данным Государственной противопожарной службы РТ, за сутки 10 мая пожарные подразделения Татарстана совершили 47 оперативных выездов. Из них 25 касались ликвидации пожаров, в том числе 17 возгораний — в жилом секторе, сообщает ГУ МЧС России по Республике Татарстан.

Также зафиксировано:

8 ложных вызовов;

8 выездов для помощи другим оперативным службам;

6 случаев привлечения к ликвидации последствий ДТП.

На водных объектах зарегистрировано одно происшествие с гибелью человека.

Спасатели продолжают напоминать о необходимости соблюдать меры пожарной и водной безопасности, особенно в майские праздники, когда увеличивается число происшествий на природе и в быту.