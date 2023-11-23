Татарстанские туристы стали чаще ездить в Красноярск

Сервис бронирования отелей МТС Travel с помощью Big Data изучил путешествия россиян в регионы Сибирского федерального округа. Красноярск продемонстрировал самый быстрый прирост турпотока среди регионов СФО в январе-октябре 2023 – сюда россияне совершили примерно на 12% больше поездок в годовом сопоставлении без учета поездок самих сибиряков.

Средняя продолжительность путешествия по Сибири составила 4 дня, средняя стоимость ночи в объектах размещения увеличилась за год на 3% и составила 4 000 рублей. Более половины (57%) всех поездок в регионы Сибири совершили сами сибиряки, еще 13% — их ближайшие соседи из ХМАО, ЯНАО, Тюменской области, Якутии, Бурятии, Забайкальского края. Такая тенденция в целом характерна для большинства российских регионов, поскольку растет популярность автотуризма и коротких поездок.

Для удобства татарстанцев и жителей других регионов, выбирающих поездки в Красноярский край, МТС запустила бесплатный цифровой гид по гастрономическим достопримечательностям и особенностям локальной сибирской кухни. Он знакомит путешественников с продуктами и блюдами, составляющими основу современной аутентичной кухни Сибири. Гости Красноярска могут узнать, почему нужно попробовать сугудай, строганину, блюда из дичи и северной рыбы, и в каких ресторанах города это лучше сделать. Гастрогид порекомендует, какие вкусные сувениры можно привезти из Красноярска, научит выбирать местные продукты на рынке и поможет сориентироваться в меню настоящих сибирских завтраков и местного стритфуда. Клиенты МТС, прибывающие в Красноярск, получат ссылку на него в приветственном SMS, абонентам других операторов бесплатный гастрогид доступен по прямой ссылке.

«Исследования Big Data МТС подтверждают активное развитие внутреннего туризма и мы, как цифровая экосистема, вносим свой вклад в поддержку и цифровизацию отрасли в регионах. Так, наши бесплатные мобильные или тематические аудиогиды в приложении МТС Live способствуют привлечению туристов и их возвращению, рассказывая не только об известных достопримечательностях, но и про уникальные особенности российских регионов. Например, гости Татарстана могут воспользоваться бесплатным автомобильным аудиогидом «Казань-Болгар» или послушать городскую аудиоэкскурсию «Казань кинематографическая». А Красноярск в этом году стал первым городом, где МТС запустила мобильный гастрогид, и я надеюсь, что он сделает поездки татарстанцев еще комфортнее и интереснее», — рассказал директор МТС в Татарстане Марат Шакиров.

В работе над новым гидом приняли участие представители ведущих гастрономических групп Красноярского края, эксперты и лидеры мнений. Известные бренд-шефы флагманских ресторанов Красноярска рассказали о традициях и продуктах, сформировавших основы локальной гастрономии, и поделились рецептами фирменных блюд, среди которых тартар из говядины и икры из белых грибов, карпаччо из оленины с ягодным соусом.