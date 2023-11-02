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Средние выплаты кешбэка на одного клиента по картам банка «Открытие» увеличились в полтора раза

Средние выплаты кешбэка на одного клиента по картам банка «Открытие» увеличились в полтора раза

Фото: пресс-служба банка "Открытие"

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В третьем квартале 2023 года средняя сумма начисления кешбэка в месяц на одного клиента достигла 1160 бонусов, увеличившись на 56% по сравнению с аналогичным периодом 2022-го.

Рост показателя стал следствием корректировки условий программы лояльности МАКС. У клиентов появилось еще больше возможностей самостоятельно конструировать свой кешбэк, выбирая наиболее подходящую категорию, и получать максимум бонусов, в том числе в индивидуальных категориях.

Количество зачислений бонусов на карточные счета в третьем квартале 2023 года превысило 1,05 миллиона штук, общая сумма начисленных бонусов достигла 980 млн рублей. Клиенты потратили за этот период более 1,22 млрд бонусных рублей.

Почти две трети клиентов (63%), тративших бонусы, использовали их для компенсации ранее совершенных трансакций, 32% оплачивали бонусами СМС-информирование, 3,6% направляли бонусные рубли на выплату процентов по кредитам.

Подробнее ознакомиться с условиями программы лояльности МАКС и оформить карту «Открытия» можно на сайте банка, для клиентов со статусом «Премиум» по ссылке.

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