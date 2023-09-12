Сбербанк за восемь месяцев получил почти 1 трлн руб. прибыли по РСБУ

Сбербанк за январь-август 2023 года получил 999 млрд рублей чистой прибыли по РСБУ, сообщил президент, председатель правления банка Герман Греф в рамках Восточного экономического форума.

"С начала года мы заработали 999 млрд рублей чистой прибыли при рентабельности капитала выше 25%", - передал Греф журналистам через пресс-службу.

Сбербанк рассчитывает превысить текущий прогноз по рентабельности капитала (ROE) на 2023 год - свыше 22%.

"На текущий момент мы видим, что наш бизнес растет лучше наших последних прогнозов, а это значит, что мы идем к тому, чтобы закончить год лучше наших прогнозов по рентабельности", - отметил глава Сбербанка.

Кредитный портфель Сбербанка в январе-августе текущего года по РСБУ вырос почти на 18%. Розничный кредитный портфель с начала 2023 года увеличился на 18,2%, корпоративный - на 17,6%.

"В августе, несмотря на отпускной сезон, клиентская активность осталась на высоком уровне - мы выдали почти 3 трлн рублей кредитов", - подчеркнул Греф.