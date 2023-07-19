Важное в РТ
· Служба новостей

Сбер открыл первый офис в Керчи

Сбер открыл первый офис в Керчи

Источник фото: Сбер

Подписаться в Telegram

Офис Сбера начал работу в Керчи, самом крупном восточном городе полуострова Крым. Теперь жители и гости города могут получить моментальную дебетовую и кредитную СберКарту, открыть вклад, оформить ипотечный, потребительский или образовательный кредит и другие основные продукты банка. В офисе есть зона премиального обслуживания СберПремьер и круглосуточная зона самообслуживания с банкоматами.

Предпринимателям Керчи стали доступны банковские услуги Сбера в режиме офлайн: в офисе банка они могут быстро зарегистрировать компанию или ИП, открыть расчётный счёт, получить электронную подпись, разместить депозиты, оформить кредит, открыть зарплатный проект, подключить торговый эквайринг. Также в Керчи теперь действуют акционные предложения для бизнеса, действующие по всей стране.

Станислав Кузнецов, заместитель Председателя Правления Сбербанка:

«Открытие офиса в третьей по населению агломерации полуострова Крым — важный этап расширения регионального присутствия Сбера. Клиентопоток в наших отделениях на полуострове в 2–3 раза выше, чем в офисах в сопоставимых по числу жителей южных городах. С начала мая мы обслужили более 36 тысяч человек. Клиенты активно получают наши дебетовые и кредитные карты, подключают мобильный банк, совершают платежи и переводы, оформляют вклады. Мы выдали более 400 ипотечных кредитов на сумму 1,62 млрд рублей, а также более 6,5 тыс. потребительских кредитов. К числу популярных операций крымских офисов также относятся покупка и продажа валюты. Жители и гости Крыма активно пользуются нашими банкоматами – их количество достигло сегодня 86 устройств. В отделениях Сбера в Крыму обслуживаются почти 3000 корпоративных клиентов. На данный момент мы одобрили юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям кредитов на 44 млрд рублей, в том числе субъектам малого предпринимательства одобрено заявок на финансирование на 8 млрд рублей. Уверен, офис в Керчи станет таким же востребованным, как и наши отделения в Ялте и Севастополе».

Всем жителям и гостям Республики Крым и Севастополя в СберБанк Онлайн доступна бесконтактная оплата товаров и услуг с помощью QR-кода и платёжного стикера Сбера, а также переводы без комиссии в рамках установленных лимитов. Терминалами для безналичной оплаты товаров и услуг оборудовано уже более 1000 торговых и сервисных точек. Кроме того, уже в третьем квартале 2023 года будет запущена оплата услуг операторов мобильной связи.

Первые офисы Сбера в Ялте и Севастополе открылись в мае 2023 года.

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

день назад

Лишат пенсии мгновенно: вот кому точно не придут деньги в августе

Гид по скидкам Казани

день назад

Без скучных клише: где казанцы могут отметить мальчишник и девичник

туман от клопов отзывы

Новости Казани

2 часа назад

Хранил 17 бутылок с керосином: в Казани задержали мужчину, планировавшего поджечь военную технику на полигоне

Гид по скидкам Казани

2 дня назад

Ни фрикаделек, ни акулы - теперь только мебель и стройматериалы: где в Казани закупаться к ремонту со скидками до 50%

профессиональная чистка лица в Новосибирске

Лонгриды

4 часа назад

«Даже Путин против»: почему проблема образования в Куюках не решится в этом учебном году

Лонгриды

день назад

«Вам тут не рады, не надо сюда ехать»: крик души казанца, который столкнулся с футбольными фанатами в выходные

Новости Татарстана

день назад

Раньше даже не были знакомы: глава Следкома следит за ходом расследования убийства на детской площадке в Челнах

Новости Казани

день назад

«Создают блуждающий трафик»: в Казани с 1 августа на нескольких улицах вырастут цены за парковку

Новости Казани

день назад

Проводят реконструкцию магистрали: в Казани на 5 месяцев частично перекроют Горьковское шоссе
Лонгриды
21 секунду назад

Где достать землю для участников СВО? Татарстан готовится к раздаче бесплатной земли военнослужащим

Где достать землю для участников СВО? Татарстан готовится к раздаче бесплатной земли военнослужащим

Важное в РТ

25 минут назад

Во время финала Суперкубка «супервышка» билайна дала скачать в 16 раз больше трафика

Гид по скидкам Казани

день назад

Казанцы готовы на все: 4 неочевидных совета, чтобы блистать на пляже

Новости Татарстана

50 минут назад

«Заложено 491,5 миллиона рублей»: в Татарстане проведут капремонт военкоматов

Важное в РТ

час назад

Сбер открыл первый офис в Керчи
«Позволит добиться комплексного эффекта»: Татарстан получит новые автобусы
Новости Татарстана
45 минут назад

«Позволит добиться комплексного эффекта»: Татарстан получит новые автобусы

Новости Татарстана

час назад

«По каждой будет дана рекомендация»: в регионах РФ разрабатывают меры борьбы с опустыниванием

Новости Казани

2 часа назад

«Транспорт уже выработал свой ресурс»: стало известно, из-за чего в Казани ломаются автобусы

Новости Казани

2 часа назад

«Активно высаживаются кустарники»: стало известно, как сейчас выглядит парк Горького в Казани
«Дети распространены по республике неравномерно»: количество первоклассников в РТ увеличилось почти на 7 тысяч
Новости Татарстана
55 минут назад

«Дети распространены по республике неравномерно»: количество первоклассников в РТ увеличилось почти на 7 тысяч