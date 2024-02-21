Сбер на «Играх Будущего». Инновационные решения, сервисы и предложения для участников и гостей турнира

В уникальном фиджитал-пространстве Сбера гостей ждут инновационные технологии, скидки и специальные предложения

GigaChat, Kandinsky, умные девайсы, кешбэк — эти и другие инновационные технологии, а также сервисы Сбер представил гостям на открытии международного мультиспортивного турнира «Игры Будущего» в Казани. Банк — генеральный партнёр турнира, а также партнёр дисциплины «фиджитал-баскетбол».

Пространство технологий

На стенде Сбера гостей встречает сервис GigaChat и нейросеть Kandinsky, которые уже насчитывают миллионы пользователей. На «Giga фабрике контента» с помощью искусственного интеллекта можно в игровом формате создавать тексты, музыку, изображения и даже видеоролики. В лабиринте кривых зеркал Kandinsky легко меняет образы по запросу пользователя, а собственную фотографию в расширенной реальности (XR) можно получить по QR-коду.

На стенде установлен интерактивный AI-учитель — он научит некоторым самым распространённым жестам русского жестового языка. Гости выбирают, какое слово они хотят показать, повторяют жест на камеру, после чего встроенная нейросетевая модель проверит правильность воспроизведения.

Посетители также смогут узнать больше о сервисах Сбера и его партнёров. Например, об умных устройствах Sber, которые можно будет приобрести с кешбэком до 50% на маркетплейсе «Мегамаркет» в дни проведения турнира. На стенде можно протестировать «Умную камеру здоровья», которая позволяет осмотреть ухо, горло, нос и кожу и поделиться фото и видео как внутри приложения «СберЗдоровье», так и вне его. Устройство доступно всем желающим со скидкой 10% на Мегамаркете только на время проведения «Игр Будущего».

В зоне Okko можно будет посмотреть нарезки с лучшими спортивными и киберспортивными соревнованиями, которые эксклюзивно доступны в онлайн-кинотеатре, а также познакомиться с материалами документального сериала «Фиджитал. Игры Будущего». В зоне Hi-Fi-стриминга Звук будет находиться инсталляция в виде умной колонки SberBoom, в которой можно послушать один из восьми плейлистов, созданных эксклюзивно для «Игр Будущего». Также они доступны к прослушиванию в одноимённой подборке в Звуке.

В секции «Школы 21» расскажут о флагманском образовательном проекте Сбера по бесплатному обучению программированию и о конкурсе «Цифровой марафон», где каждый житель России от 18 лет может проверить уровень своих цифровых навыков. На стенде можно приобрести подписку СберПрайм на три месяца за один рубль и карты с эксклюзивным дизайном «Игр Будущего», а также узнать о сервисах и продуктах банка — например, об образовательном кредите. В течение всех дней «Игр Будущего» гостей стенда Сбера также ждут увлекательные лекции и мастер-классы.

Специальные предложения

Кроме того, гостям турнира доступны специальные офферы Сбера: кешбэк до 50% бонусами СберСпасибо при оплате картами банка и SberPay для подписчиков СберПрайм, денежные переводы в страны СНГ без комиссии, пополнение игровых счетов и многое другое. СБЕР ЕАПТЕКА дарит скидку 450 рублей на первый заказ, а СберЗдоровье — скидку 25% на анализы и онлайн-консультации терапевта, педиатра и узкопрофильного врача.

Первый международный мультиспортивный турнир «Игры Будущего» пройдёт в Казани с 21 февраля по 3 марта 2024 года. Формат турнира подразумевает использование последних разработок в области киберспорта, робототехники, дополненной и виртуальной реальности, информационных технологий и искусственного интеллекта. На «Играх Будущего» ожидается свыше 2000 участников из более чем 100 стран.