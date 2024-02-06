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Продажи товаров для умного дома в Татарстане за год выросли на 73%

Продажи товаров для умного дома в Татарстане за год выросли на 73%

Фото: пресс-служба МегаФона

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В 2023 году спрос на товары для умного дома в объединённой розничной сети МегаФона и Yota в республике увеличился на 73%, в целом по стране этот показатель чуть выше и составляет 90%.

Одна из наиболее динамично растущих групп товаров — умные колонки, чьи продажи в 2023 году в России выросли в 2,3 раза, в Татарстане – в 2,6 раза. Вслед за ними россияне стали чаще покупать и умную бытовую технику, управлять которой можно голосом через колонку или в приложении на смартфоне. В частности, число покупок смарт-чайников увеличилось на 34% год к году.

В категории устройств для умного дома наибольшей популярностью у россиян в прошлом году пользовались смарт-розетки и датчики температуры и влажности. Их продажи за год выросли на 52% и 88% соответственно в натуральном выражении.

Спрос на центры управления умным домом вырос на 35% за год, на 14% увеличился спрос на приборы умного освещения — лампы и светильники. Вырос интерес и к прочим смарт-устройствам для дома, куда входят датчики движения, протечек и дыма.

«Мы видим, что в России неуклонно растет интерес к умному дому, неотъемлемой частью которого стала и умная колонка. Согласно опросам, она уже входит в число самых желанных подарков на праздник наряду с новым смартфоном и смарт-часами. В 2023 году спрос на умные колонки подстегнуло как расширение их ассортимента, так и различные промо-активности производителей», — отмечает директор по продажам МегаФона Давид Борзилов.

В 2023 году активнее всего товары для умного дома приобретали жители Москвы и Подмосковья, Санкт-Петербурга, Нижегородской области, Красноярского края и Новосибирской области.

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