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Продажи китайских авто в кредит в ВТБ выросли в четыре раза

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По итогам первого полугодия клиенты ВТБ провели около 7 тысяч кредитных сделок на покупку новых транспортных средств из Китая. Общий объем выданных средств достиг 12,5 млрд рублей, что почти в четыре раза превышает показатель за аналогичный период прошлого года.

Среди китайских транспортных средств наибольшей популярностью у автозаемщиков, по статистике ВТБ, пользуются транспортные средства Omoda. На эту марку по итогам января-июня в банке приходится около 36% сделок.

На втором месте по спросу клиентов – машины Changan, которые в первом полугодии приобрели около 20% клиентов, отдавших предпочтение новым авто. Далее в рейтинге расположился Haval с долей в выдачах 15,6%. Замыкают пятерку лидеров Сhery и Geely, на которые по итогам первого полугодия пришлось 9,6% и около 7% кредитных сделок соответственно. Затем следуют Jac, Faw, Kaiyi, Lifan и Great Wall.

Средний размер одного кредита на машины из КНР по итогам января-июня составляет около 1,7 млн рублей, что на 3% превышает показатель на начало года.

«На фоне ухода западных брендов структура российского автомобильного рынка кардинально поменялась. С одной стороны, примерно в 1,5 раза выросла доля отечественных транспортных средств. С другой - еще более значительно увеличилось проникновение китайских машин – по различным экспертным оценкам, более чем в четыре раза. При этом столь впечатляющую динамику спроса на авто из КНР обеспечил не только сократившийся выбор, но и органический рост интереса российских автолюбителей к таким транспортным средствам. В машинах из КНР клиентов привлекает их широкое техническое оснащение, современный дизайн и достаточно доступные цены. Немаловажным фактором при выборе китайских машин являются развитые дилерские сети и доступные запасные части», – прокомментировал начальник управления «Автокредитование» ВТБ Алексей Бочарников.

По итогам июня банк заключил рекордное количество сделок на приобретение автомобилей – более 14 тысяч на сумму около 17,5 млрд рублей, что на 20% превышает результат мая. Всего с начала года ВТБ оформил 53,8 тысяч автокредитов на сумму более 66 млрд рублей, в 2,5 раза «обогнав» результат первого полугодия 2022 года и на 42% - 2021 года. Регионами-лидерами по объему выданных ВТБ средств в июне стали Москва и область (более 3,9 млрд рублей), Санкт-Петербург и Ленинградская область (около 1,5 млрд рублей), а также Республика Татарстан (более 810 млн) и Краснодарский край (свыше 750 млн).

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