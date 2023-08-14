«Открытие Авто»: спрос на автокредиты у татарстанцев в июле вырос на ожиданиях роста цен на автомобили и кредитных ставок

Эксперты «Открытие Авто» (блок автобизнеса банка «Открытие») оценили выдачи автокредитов в июле 2023 года. На рынок автокредитования Татарстана продолжают оказывать влияние экспансия китайских брендов на первичном рынке и сохраняющийся рост спроса на вторичном рынке. Спрос на кредитные автомобили вырос из-за ожиданий роста цен и ставок.

В июле 2023 года в банк «Открытие» поступило на 59% больше заявок на автокредиты, чем в июле 2022-го и на 20% больше, чем в июне 2023-го. Всего с начала года число обращений за кредитами выросло на 38%, спрос на новые автомобили увеличился на 4%, на автомобили с пробегом – на 57%.

Основным драйвером роста сейчас является рынок ссуд на покупку автомобилей на вторичном рынке. В среднем от 50% до 80% выдач крупнейших игроков рынка автокредитования приходится на авто с пробегом. Однако в июле значительно оживился и рынок кредитования покупки новых автомобилей.

За 7 месяцев 2023 года жители республики получили в банке «Открытие» почти 3000 автокредитов на сумму 3,7 млрд рублей, что почти в два раза больше по количеству и в 2,6 раза по объему по сравнению с результатами за аналогичный период прошлого года. На автомобили с пробегом пришлось 65% всех ссуд по количеству и 58% по объемам кредитования.

Июль при этом наглядно демонстрирует постепенное восстановление спроса на новые авто в регионе: доля автокредитов на их покупку (месяц к месяцу) в выдачах «Открытие Авто» за 7 месяцев выросла в 2,2 раза с 32% до 44%. Рынок продолжает восстановление на фоне налаживания объемов выпуска отечественных брендов и дальнейшей экспансии китайских автоконцернов. Кроме этого, среди предпосылок роста спроса и продаж – ожидаемое повышение цен в связи с новыми правилами ввоза иномарок с 1 августа.

В топ-5 проданных в кредит новых автомобилей в июле вошли марки Lada, Hyundai, Kia, Haval, Faw. Наиболее востребованными моделями за месяц стали LADA Granta, Hyundai Tucson, Kaiyi E5, LADA Vesta, Omoda С5. По итогам второго месяца лета доля китайских марок в кредитных выдачах банка «Открытие» в регионе составила по количеству сделок 17%, а в денежном эквиваленте 22%.

На вторичном рынке жители Татарстана отдают предпочтение корейским, российским и японским брендам. Наиболее популярными марками автомобилей с пробегом у заемщиков в июле стали Kia, Lada, Hyundai, Toyota, Nissan, наиболее распространенными моделями - Kio Rio, Hyundai Solaris, Lada Granta, Kia Sportage, Lada Kalina.

Банк «Открытие» входит в Группу ВТБ и внесен в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании «Росгосстрах» и «Росгосстрах Жизнь», «Открытие Инвестиции» (бренд, включающий продукты брокерской компании и УК «Открытие»), «НПФ Открытие», ООО «Открытие Факторинг» и др. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА(RU)»), Эксперт РА («ruAA») и НКР («АA+.ru»).

«Открытие Авто» - блок автобизнеса банка «Открытие». Создан на основе РГС Банка, присоединившегося к «ФК Открытие» 1 мая 2022 года. Входит в топ-5 ключевых игроков рынка по портфелю и топ-3 по объему выдач автокредитов. Партнерская сеть превышает 3,9 тысяч автосалонов по всей России. Корпоративные клиенты «Открытие Авто» выпускают более 65% всех новых HCV и LCV в РФ. 5 из ТОП-10 российских автодилеров являются клиентами банка.